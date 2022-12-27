Отличившимся на службе спасателям вручили награды

27 декабря профессиональный праздник отмечают спасатели. Глава Карелии поздравил спасателей с праздником и вручил награды тем, кто особо проявил себя на службе.

Почетный знак «За вклад в развитие Республики Карелия» получил Александр Круглик, почетные грамоты – Михаил Белов, Леонид Буинский, Александр Ульянов, благодарственное письмо – Николай Кашталинский.

«Сердечно благодарю всех спасателей и ветеранов службы, которые создавали ее основу и традиции. Здоровья вам и крепости духа! Ну а тем, кто сейчас на посту, желаю возвращаться домой живыми и невредимыми!», - написал глава региона в своем аккаунте. // фото со страницы главы РК