Ярославские специалисты построят паром для поселка Панозеро

В карельском Минтрансе назвали новые сроки, когда транспортная проблема жителей поселка Панозеро, расположенного на острове, будет решена. Переправа в поселке в Кемском районе сломалась еще в 2018 году, это был единственный способ попасть в поселок в период открытой навигации с «большой земли». На помощь пришло Минобороны, которое смонтировало временные понтон. Время от времени на пароме ломался трос.

Теперь карельские чиновники обещают, монтаж паромной переправы через реку Кемь планируется начать в феврале-марте 2023 года. При этом ранее, в апреле 2022 года издание ТАСС со ссылкой на региональный Минтранс сообщало, что переправу начнут строить осенью 2022 и ее включат в состав региональной дороги Подъезд к поселку Панозеро.

В министерстве заверяют, что контракт с подрядчиком ООО «Судэлектросервис» Ярославской области подпишут до нового года. Как следует из комментария пресс-службы ведомства, в январе 2023 года подрядчик начнет сборку оборудования, проведет его монтаж.

По словам министра по дорожному хозяйству Сергея Щебекина, компания имеет положительную репутацию и большой опыт работ по строительству плавучих объектов. В министерстве добавили, что строительство парома входит в Адресную инвестиционную программу Карелии, финансирование осуществляется за счет Дорожного фонда. // фото МЧС Карелии