Региональный экологический оператор спешит избавиться от новой техники

Текст и фото: Антонина Кябелева

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Автоспецтранс» хоть и сменил не так давно вывеску и стал называться Карельским экологическим оператором, но скандальности в деятельности данной организации не стало меньше.

В начале февраля на сайте «Авито» появилось объявление о продаже двух относительно новых, 2020 года выпуска, мусоровозов Scania. Естественно, журналисты заинтересовались этой сделкой, так как это современные мусоровозы, приобретение которых региональный оператор еще недавно ставил себе в заслугу. В момент покупки ООО «Автоспецтранс» возглавлял Евгений Мошников, приехавший в Карелию из Великого Новогорода. Это важный момент, так как покупка совершалась именно при Мошникове, с его ведома и согласия, а большинство «главных действующих лиц» связаны с Великим Новогородом.

В 2021 году в карельских СМИ появилось немало статей, рассказывающих, каким образом частная компания ООО «МЦЕ Инвест Рус» завладела долей в 51,06% в уставном капитале регионального оператора с годовым оборотом в 800-900 миллионов рублей. Оставшаяся меньшая доля пока находится у государственной Корпорации развития Республики Карелия. Карельское правительство позиционировало учредителя ООО «МЦЕ Инвест Рус» как чешского инвестора. Приглядевшись к чешскому инвестору, журналисты выяснили, что у него прочные «новгородские корни».

Предпринимателю из Великого Новгорода Георгию Иванову принадлежит доля в размере 51% в уставном капитале ООО «МЦЕ Инвест Рус».

Великий Новгород незримо присутствовал в деятельности карельского регионального оператора. Четыре мусоровоза Scania, которые региональный оператор приобрел в лизинг за 84,5 миллиона рублей, сначала были переданы сегежской компании «АктивПро». А та в свою очередь, подтвердил на пресс-конференции Мошников, передала новую технику субподрядчику из Великого Новгорода — ООО «СпецАвтоХозяйство» (ООО «САХ»). Учредителями ООО «САХ» являются отец и сын — вице-мэр Великого Новгорода Уткин Александр Юрьевич и Уткин Станислав Александрович. Одним из двух учредителей другой новгородской компании ООО «Экосити» с долей 59,98% является Станислав Уткин. В должности директора новгородской фирмы «Экосити» трудился бывший директор карельского регионального оператора Евгений Мошников.

Уже тогда возникли вопросы, в чьих интересах действует Мошников, передавая приобретенную на средства карельского регоператора спецтехнику компании своего бывшего босса.

Евгения Мошникова сменил Иван Новиков, который в декабре 2021 года подал иск в Арбитражный суд РК о взыскании с ООО «СпецАвтоХозяйства» 8,8 миллиона рублей. Не исключено, что речь идет об уплате аренды за использование мусоровозов Scania. Суд оставил исковое заявление без движения, так как оно было составлено с нарушениями. Региональному оператору было предложено исправить допущенные нарушения и вновь подать заявление. Но либо Новиков не захотел доводить дело до суда, либо ему стало уже не до арбитражных споров. В конце 2021 года он был задержан по подозрению в даче взятки.

После задержания Новикова с региональным оператором стало твориться что-то невообразимое. Со стороны вообще может возникнуть ощущение, что внутри этой организации, прочно «севшей» на серьезные финансовые потоки, происходит какая-то вакханалия. Судите сами.

В конце января – начале февраля через сайт «Авито» некто Глеб пытается продать взятые региональным оператором в лизинг две машины Scania. Каждую предлагали за 18 миллионов рублей.

Год назад мусоровозы приобретались несколько дороже - за 20,6 миллиона рублей за машину. Интересно, что в том же декабре 2020 года, когда "Автоспецтранс" приобретал четыре машины Scania, министерство природных ресурсов и экологии Карелии выделило региональному оператору субсидию в 49 миллионов рублей.

Так что не исключено, что за спецтехнику могли расплатиться выделенными из бюджета средствами.

Теперь машины решили продать. Причем, кто конкретно был инициатором, до сих пор не совсем понятно. В день появления публикации генеральный директор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин даже предположил, что это все фейк, то есть ложное объявление. Он честно признался, что не знает, «кто там что продает». Буквально через несколько часов после разговора с Кваниным предложение о продаже спецтехники было снято с публикации. Он посоветовал подробности этого странного происшествия узнать у руководителя регионального оператора.

От нашего издания мы направили Карельскому экологическому оператору (КЭО) официальный запрос, в котором задали несколько вопросов, связанных с попытками избавиться от техники. Когда все сроки прошли, а никакого ответа от регионального оператора не последовало, мы стали названивать в приемную. Дозвонится до приемной КЭО, как правило, непросто. Иногда на «дозвон» уходило несколько часов.

Повезло. Секретарь все же взяла трубку и даже обнадежила тем, что ответ на наш запрос уже готов и она сейчас его вышлет, если ей сообщат электронный адрес. Каково же было мое изумление, когда к нам пришел ответ на запрос от издания «КарелИнформ». Содержание ответа тоже поражало своей наглостью. За подписью первого заместителя гендиректора Колодина, редактору сетевого издания «КарелИнформ» сообщалось, что раз в запросе нет доказательств регистрации издания как СМИ, то отвечать на вопросы «не представляется возможным».

Я, естественно, сообщила секретарю об ошибке и попросила прислать ответ на наш запрос. И мы получили практически точную копию безобразного письма, адресованного нашим коллегам!

Главный редактор сайта «Петрозаводск говорит» и газеты «ТВР-Панорама» Максим Тихонов, получив этот ответ, сказал:

– Честно говоря, почти за сорок лет в журналистике я в первый раз сталкиваюсь с такой чистой, непосредственной и незамутненной наглостью. Мало того что эти заезжие молодцы лихо оседлали и доят всю Карелию, собирая деньги с каждого из нас, включая глубоких стариков и грудных младенцев. Мало того что за эти деньги мы получили от них вечно переполненные мусорные контейнеры и заваленные мусором площадки. Мало того что в доброй половине населенных пунктов Карелии мусор вообще не вывозится, а деньги собираются. Так эти ребята еще и считают себя слишком великими, чтобы разговаривать с нами! Все требуемые по закону сведения о государственной регистрации наших СМИ содержатся в выходных данных – каждый может при желании ознакомиться. Но этот замечательный господин Колодин в стиле тупого американского киногероя спрашивает нас: «Какие ваши доказательства?» Может, господин Колодин не умеет читать? Или не в состоянии осознать прочитанное? Или настолько уверовал в собственную безнаказанность под крылышком у региональной власти?.. Что ж, журналистское сообщество Карелии предъявит Колодину доказательства того, что мы имеем право задавать вопросы. Но только задавать их мы будем уже через прокуратуру и следственные органы. Мне лично деятельность мусорного оператора в Карелии все больше напоминает грандиозную аферу, мошенническую схему, - сказал Максим Тихонов.

Подобное поведение в общении с прессой в Карелии действительно редкость. Лично у меня тоже возникло впечатление, что я столкнулась с какими-то «братками», которые неожиданно получили доступ к миллионам, и у них от этого «снесло крышу».

Мое возмущение разделил Гендиректор ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимир Кванин. Он подтвердил, что разговаривал на тему продажи спецтехники с руководством Карельского экологического оператора.

«Планы такие есть. Мы на днях этот вопрос обсуждали, но, в любом случае, чтобы продать, нужно решение Корпорации развития Республики Карелия. Прежде чем продать, нужно юридически правильно все оформить»,

- сказал он.

О том, почему без его ведома появилось объявление на сайте «Авито» о продаже двух мусоровозов Scania, Владимир Кванин сказал следующее: «Я не хочу вот это выносить, что называется, наружу. Это наши внутренние дела».

По его словам, приобретенные мусоровозы Scania оказались очень дорогие, в том числе и в обслуживании. «Показали они себя в эксплуатации очень плохо. Стоимость обслуживания просто зашкаливает», - сказал Кванин. Он отметил, что и дорога на полигон в Орзеге, как он выразился, не для «хороших машин». По его словам, в последнее время КЭО взяло в лизинг порядка 30 машин отечественного производства, которые больше подходят для суровых условий карельского бездорожья.

«Продав эти "Скании", мы можем купить восемь вместо четырех наших машин»,

- сказал Владимир Кванин.

Получается, решение о приобретении мусоровозов Scania, было ошибкой? Гендиректор ООО «МЦЕ Инвест Рус» заметил, что эти планы были реализованы «при прежнем руководстве». «Может быть, где-то в другом месте, они бы показывали себя хорошо. В Москве, может быть, в Ленинградской области, где дороги хорошие. Но в наших условиях они себя проявили плохо», - объяснил он.

По словам Кванина, пока идет оценка стоимости мусоровозов, а затем будет принято окончательное решение. Он подтвердил, что, помимо мусоровозов отечественного производства, КЭО «побаловала» себя приобретением джипа Land Cruiser. Владимир Кванин рассказал, что прежняя автомашина марки Duster была "несчастливая" и с десяток раз побывала в аварии.

«Но и этот Ланд Крузер самой дешевой комплектации. Там вообще без всего. Не до жиру»,

- заметил он.

Владимир Кванин наотрез отрицает, что получает зарплату в КЭО. Подобные слухи курсировали в соцсетях, но директор компании «МЦЕ Инвест Рус» их опроверг. «Это бред», - сказал он.

Любопытно, но наш разговор произошел уже после того, как на страничке КЭО в «ВКонтакт» была опубликована информация о том, что региональный оператор все же продает два мусоровоза Scania, приобретенных в 2020 году. Публикацию объяснили «повышенным вниманием журналистов и блогеров к теме продажи региональным оператором мусоровозов». Не желая напрямую общаться с журналистами, в КЭО пояснили: «Мусоровозы "Scania" импортного производства, что увеличивает стоимость их обслуживания, к тому же они являются менее износостойкими в условиях бездорожья на полигонах для захоронения отходов. Для работы в достаточно непростых карельских реалиях приобретение мусоровозов на базе "МАЗ" российского производства является более целесообразным». Судя по этой информации, вопрос уже решен.

«Продажа бывших в употреблении мусоровозов будет произведена покупателю, который предложит наибольшую цену»,

- сказано в сообщении, которое было опубликовано 15 февраля.

21 февраля мне удалось встретиться с Евгением Перовым, новым руководителем Корпорации развития РК, которая является вторым собственником КЭО. Перов подтвердил, что продажа мусоровозов невозможна без согласования с корпорацией. По его словам, никаких документов от регоператора по этому поводу пока не поступало. По его информации, в ближайшее время в КЭО появится новый директор.

Евгений Перов заметил, что у него пока нет позиции относительно необходимости продажи мусоровозов:

«Поступит уведомление, познакомлюсь наконец-то с директором, посмотрим, какие у него планы, и после этого будем принимать решение: согласовывать или не согласовывать продажу машин».

Евгений Перов сказал, что не знает, кто будет новым директором КЭО. Его кандидатуру подбирает второй собственник, который имеет право единолично принимать кадровые решения. Перов сказал, что у него деятельность регионального оператора пока не вызывает опасений.

Наблюдая, что происходит с мусорной реформой в Карелии, лично у меня опасения появляются. Причем чем дальше, тем серьезнее.

Мусорная реформа в Карелии стартовала в 2018 году. Предполагалось, что в 2019 году республика перейдет на двухкомпонентную сортировку (пластик и прочие отходы), в 2020 году будет сортировать отдельно пластик, пищевые отходы и прочие отходы, а в 2021 году возьмем «четырехкомпонентный» барьер по раздельному сбору пластика, бумаги, картона и прочих видов отходов.

Наступил февраль 2022 года. В качестве великого достижения петрозаводчанам сообщили, что в микрорайоне Кукковка появятся первые раздельные контейнеры по сбору пластиковых бутылок.

К 2024 году ООО «МЦЕ Инвест Рус» обязалось построить новый полигон в местечке Орзега и комплекс по сортировке твердых бытовых отходов. Инвестор предполагал вложить 1,4 миллиарда рублей. В середине февраля 2022 года Владимир Кванин дал интервью журналисту информационного сайта «Karelia.news». Судя по опубликованной информации, до сих пор не завершена процедура перевода земель лесного фонда под строительство нового полигона, а проект не прошел экологическую экспертизу.

Кванин, конечно, выразил надежду, что в 2024 году будет построен и полигон, и завод по переработке мусора. Но, судя по тому, как разворачиваются события и какие уродливые формы взаимоотношений с обществом практикует региональный оператор с выбранным карельским правительством инвестором, нам вряд ли удастся серьезно продвинутся к цивилизованным способам утилизации отходов.