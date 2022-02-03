Купленные для Карелии новые мусоровозы продают на Avito

Сегодня на сайте Avito появилось объявление о продаже двух относительно новых, 2020 года выпуска, мусоровозов Scania. Покупатель по имени Глеб просит за каждый мусоровоз по 18 миллионов рублей. В объявлении указано, что мусоровозы находятся в лизинге, и указанная цена включает лизинговые платежи.

Четыре мусоровоза Scania в 2020 году были приобретены региональным оператором «Автоспецтранс» в лизинг за 80 миллионов рублей. Тогда эта покупка вызвала скандал, как и ситуация вокруг регионального «мусорного оператора».

Нам удалось связаться по телефону с Владимиром Кваниным, депутатом ЗС РК, генеральным директором ООО «МЦЕ Инвест Рус», получившим контроль над региональным оператором по сбору мусора. Владимир Кванин подтвердил, что речь в объявлении идет о тех самых мусоровозах, которые были приобретены для работы регоператора.

«Я не знаю, честно говоря, кто там что продает»,

- сказал Кванин. По его словам, он только что получил информацию об объявлении и пытается разобраться в ситуации. Он предположил, что это может быть фейком, точнее ложным объявлением.

Нам удалось связаться с Глебом, телефон которого был указан в объявлении. Мужчина сказал, что «занимается этим вопросом для определения рыночной стоимости». По его словам, если у покупателя есть деньги, он готов сообщить это руководству, чтобы решить вопрос о продаже. Мужчина сказал, что мусоровозы находятся в Петрозаводске, и их можно осмотреть, а затем повесил трубку. Скорее всего, эта странная история получит продолжение.