Резиденты ТОСЭР создали за год 110 рабочих мест для жителей Карелии

На сегодняшний день на территориях опережающего развития в трех моногородах Карелии программой налоговых преференций воспользовалось 21 предприятие. Только в Костомукше в прошлом году статус резидента ТОСЭР получили три юрлица, которые реализуют свои проекты в сфере производства продуктов и информационных технологий на сумму 738 млн рублей, при этом будет создано дополнительно 110 новых рабочих мест. А в Кондопоге и Надвоицах объем инвестиций составил соответственно 2,2 и 1,8 млрд рублей, а также более 210 человек трудоустроено.

Всего за пять лет в Надвоицах, Кондопоге и Костомукше резидентами особой экономической зоны освоено почти 4,6 млрд инвестиционных рублей, при этом трудоустроено 528 человек. Но на этом экономическое развитие этих населенных пунктов не остановится, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В текущем году власти ожидают положительного решения федерального центра и на другие проекты, направленные на повышение инвестиционной привлекательности данных территорий, и продление периода на использование права применения пониженных тарифов страховых взносов. Сейчас этот период составляет 3 года. Фото: gov.karelia.ru