В главный день «Гипербореи» жителей Петрозаводска встретит «Арт-зима»

В главный день «Гипербореи», 12 февраля, в квартале исторической застройки Петрозаводска пройдет «Арт-зима». Мероприятие будет посвящено 350-летию со дня рождения Петра Великого, а также символической борьбе зимы и весны, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Организатором «Арт-зимы» выступил музей-заповедник «Кижи». Для гостей подготовят познавательные игры и состязания на свежем воздухе, выставки, представления и мастер-классы. Среди них - приготовление карельского десерта «Tönčöi», игра-бродилка «В поисках клада», постановка театра теней «Заюшкина избушка», выставки одного дня «Зимнее тепло», «Солнце на весну!», «Снеговики на страже зимы» и многое другое. Помимо этого, в квартале исторической застройки можно будет узнать секреты кузнечного ремесла, которое, как известно, освоил и Петр I.

Праздник обещают провести с соблюдением противоэпидемических мер. Фото мэрии Петрозаводска