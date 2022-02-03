Горожанам заплатят за участие в разработке новой транспортной схемы

Жителей Петрозаводска приглашают принять участие в разработке новой транспортной схемы. Соответствующее объявление появилось в группе «Подслушано в Петрозаводске» ВКонтакте.

Напомним, разработкой новой транспортной схемы занимается московская компания «РОСДОРНИИ». Она ли разместила объявление, неизвестно. За тестирование обещают заплатить как автовладельцам, так и пассажирам.