03 февраля 2022, 16:26
Горожанам заплатят за участие в разработке новой транспортной схемы
Автомобилистов и пешеходов в карельской столице приглашают подзаработать
Жителей Петрозаводска приглашают принять участие в разработке новой транспортной схемы. Соответствующее объявление появилось в группе «Подслушано в Петрозаводске» ВКонтакте.
Напомним, разработкой новой транспортной схемы занимается московская компания «РОСДОРНИИ». Она ли разместила объявление, неизвестно. За тестирование обещают заплатить как автовладельцам, так и пассажирам.
- С 8 по 27 февраля, - сказано в сообщении. - 2210 руб./день; от 13260 руб./за проект. Компенсация проезда и ГСМ. // Фото: www.e-katalog.ru