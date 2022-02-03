Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска будут увеличивать

В данный момент московские специалисты по муниципальному контракту оценивают работу троллейбусного управления Петрозаводска. Они должны предложить пути его развития. Но уже сейчас понятно, что стоимость проезда придется повышать, сообщили в мэрии.

Администрация города отметила, что проводит анализ экономического положения предприятия. Он показывает: разница между экономически обоснованным тарифом и стоимостью проезда для пассажиров плохо сказывается на развитии троллейбусного управления.

- У предприятия на данный момент отсутствуют финансовые ресурсы, в том числе для увеличения фонда оплаты труда. Это уже привело к серьезной нехватке кадров, которая стала препятствием для дальнейшего развития маршрутной сети, - констатировали в мэрии.

Так что в перспективе обещают «выравнивание тарифов», которое позволит поддержать муниципальный транспорт и поставить его в одинаковые условия с конкурентами.

Кроме того, специалисты столичной организации выяснили, что возраст парка подвижного состава составляет от 12,5 до 33 лет. Его нужно срочно обновлять.

Ранее глава Петрозаводска сообщал, что в город поступят 15 новых троллейбусов. Первые машины доставят в марте.