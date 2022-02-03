Мэрия Петрозаводска стала активно расторгать договоры аренды на землю

Администрация Петрозаводска активизировала работу по предотвращению роста задолженности. С недобросовестными арендаторами земли теперь разговор короткий, сообщили в мэрии.

Администрация города сейчас вправе самостоятельно расторгать договоры аренды на землю. Она уже прекратила отношения с 36 арендаторами.

В суд направили 18 исковых требований о расторжении таких договоров и освобождении земельных участков, по девяти делам приняты соответствующие решения.

Также арендаторам направили 93 предупреждения о необходимости исполнения обязательств, в том числе - по возврату земельных участков. Не дожидаясь принудительного исполнения решений, восемь арендаторов уже освободили земельные участки. // Фото: petrozavodsk.vsn.ru