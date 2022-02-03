Студенты и ординаторы из Санкт-Петербурга помогут карельским медикам

Во время резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией на помощь медикам Карелии направят бригаду из Педиатрического университета Санкт-Петербурга.

Группу из 100 человек поручил сформировать ректор вуза Дмитрий Иванов, откликнувшийся на обращение министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова с просьбой поддержать систему региональной медицины. Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Отметим, что желающих было гораздо больше – 400 студентов и ординаторов.

30 студентов уже прибыли в Петрозаводск. Они получают распределение по амбулаторно-поликлиническим учреждениям республики.

Планируется, что студенты-медики будут помогать в лечении различных заболеваний, в том числе и COVID-19. Кроме того, они помогут на горячих линиях поликлиник, будут доставлять лекарства пациентам и выполнять другие обязанности младшего медперсонала. Кто-то планирует остаться работать в регионе, а для других – это возможность получить практику.

Помощники из Северной столицы пополнили ряды карельских студентов-медиков. В медучреждениях на сегодняшний день работают 585 человек из Петрозаводского базового медицинского колледжа и медицинского института ПетрГУ. 531 студент и ординатор трудится в Петрозаводске, 54 – в районных больницах, написал в своем аккаунте Михаил Охлопков. (фото sampotv360.ru)