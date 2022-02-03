Подрядчику в Карелии задолжали 8 миллионов рублей и не платили с осени

Летом и осенью прошлого года образовательное учреждение в Сегежском районе заключило контракты на строительно-ремонтные работы. Подрядчик их полностью выполнил, но причитающиеся 8 миллионов рублей ему добровольно не заплатили, сообщили в прокуратуре Карелии.

Поскольку оплаты по исполненным контрактам в декабре минувшего года подрядчик так и не дождался, в середине января прокуратура района внесла представление руководству образовательного учреждения.

Надзорное ведомство потребовало погасить долг, образовательное учреждение обратилось в орган местного самоуправления за выделением бюджетных средств.

В итоге 27 января задолженность перед подрядной организацией в размере 8 млн рублей погасили в полном объеме. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. // Фото: skorchanov/pixabay.com