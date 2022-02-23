Передвижная резиденция Деда Мороза прибыла в Сортавалу

Сегодня в Сортавале на платформе «Морозная» состоялось торжественное открытие передвижной резиденции Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Необычный музей, состоящий из приемной зимнего волшебника, вагона-ресторана и вагона-лавки, будет стоять в Сортавале до следующего путешествия по стране. Гости смогут посмотреть сказочное убранство поезда, выпить чаю в вагоне-ресторане, сделать памятные фотографии, приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы или отправить открытку Деду Морозу.

Время работы экспозиции - с 8:45 до 20:15. В свободном доступе для всех желающих вагон-ресторан с блюдами карельской и русской кухни и вагон-лавка, где можно приобрести памятные сувениры.

Напомним, 5 декабря прошлого года всероссийский Дед Мороз впервые отправился на поезде из Великого Устюга в поездку по стране. Специальный подвижной состав, декорированный под сказочный терем, проехал за 41 день свыше 13,5 тысячи километров, сделал остановки на 36 станциях и подарил встречу с новогодним чудом тысячам детей и взрослых. Фото администрации Сортавалы