Жителей Карелии предупредили о сильном ветре

МЧС предупреждает жителей Карелии о приходе в республику сильного ветра. Во второй половине дня 24 февраля местами ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск, Костомукша и все районы республики.

В министерстве попросили жителей и гостей РК ограничить движение на личном транспорте, нахождение детей на улице и движение по подвесным пешеходным мостам. Не следует оставлять свой транспорт вблизи от слабо закрепленных конструкций и больших деревьев. Фото pixabay.com/mondord