Петрозаводчане почтили память погибших воинов у «Вечного огня»

Сегодня утром в Петрозаводске горожане возложили цветы к «Вечному огню» и почтили память воинов, погибших за свободу нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны армии, чиновники, жители и гости города. Церемония возложения цветов завершилась минутой молчания.

Сегодняшние праздничные мероприятия завершатся салютом, который прогремит в 19 часов на площади Кирова. Залпы фейерверка будут длиться три минуты. Фото источника