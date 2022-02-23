23 февраля 2022, 14:25
Петрозаводчане почтили память погибших воинов у «Вечного огня»
Вечером в городе прогремит салют в честь Дня защитника Отечества
Сегодня утром в Петрозаводске горожане возложили цветы к «Вечному огню» и почтили память воинов, погибших за свободу нашей страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, ветераны армии, чиновники, жители и гости города. Церемония возложения цветов завершилась минутой молчания.
Сегодняшние праздничные мероприятия завершатся салютом, который прогремит в 19 часов на площади Кирова. Залпы фейерверка будут длиться три минуты. Фото источника