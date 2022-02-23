23 февраля 2022, 13:17
Общество

Если что, мы вас прикроем...

Опрос в преддверии Дня защитника Отечества показал, что наши мужчины готовы встать на защиту Родины

Грядет традиционный февральский праздник -  День защитника Отечества. Как показал проведенный на улицах Петрозаводска опрос, в этот день женщины напекут своим мужчинам пирогов и поздравят. 

Традиционно 23 февраля мы чествуем представителей российских Вооруженных Сил, обеспечивающих безопасность нашей страны. 

«Мы достаточно сильны, чтобы дать отпор всем, кто попробует на нас посягнуть», 

- сказал один опрошенных мужчин.

Чего ждут от мужчин женщины, насколько сильны наши защитники и какой он, настоящий полковник? Смотрите видео.

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Метки: 
День защитника отечества
Опрос
Петрозаводск
Настоящий полковник
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