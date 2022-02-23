Если что, мы вас прикроем...

Грядет традиционный февральский праздник - День защитника Отечества. Как показал проведенный на улицах Петрозаводска опрос, в этот день женщины напекут своим мужчинам пирогов и поздравят.

Традиционно 23 февраля мы чествуем представителей российских Вооруженных Сил, обеспечивающих безопасность нашей страны.

«Мы достаточно сильны, чтобы дать отпор всем, кто попробует на нас посягнуть»,

- сказал один опрошенных мужчин.

Чего ждут от мужчин женщины, насколько сильны наши защитники и какой он, настоящий полковник? Смотрите видео.