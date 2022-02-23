Снежный покров в Петрозаводске подрос на десять сантиметров

Вчерашний снегопад увеличил высоту снежного покрова в Петрозаводске на 10 сантиметров. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, на Петрозаводской метеостанции замеряют высоту снежного покрова каждый день в 9 утра. Вчера она составляла 48 сантиметров, сегодня - 58 сантиметров.

Таким образом, слухи о том, что в городе вчера выпало чуть ли не полметра снега, не подтвердились. Фото pixabay.com/monicore