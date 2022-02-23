Генерал-майор поздравил своих боевых друзей с праздником

23 февраля Председатель Карельской Республиканской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Виктор Спиридонович Константинов выступил с поздравлением:

- Дорогие боевые друзья, ветераны и воины Вооруженных Сил России!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Защита Родины всегда была и остается почетной обязанностью каждого гражданина России. Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже безопасности Отчизны, тех, кто служил и тех, кому только предстоит выполнять свой долг в наших Вооруженных Силах. В России всегда с уважением и почетом относились к воинской службе, патриотизму, отваге и чести русского солдата. Сейчас очень важно воспитывать новое поколение солдат и офицеров настоящими профессионалами, способными надежно защищать интересы России и безопасность ее граждан.

Желаю Вам и Вашим близким здоровья, добра, мира, благополучия, больших успехов во всем на благо нашей Отчизны!

Председатель Карельской Республиканской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор В.С. Константинов