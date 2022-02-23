Почти у 300 детей в Карелии за сутки выявлен коронавирус

За последние сутки в Карелии выявлены 875 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 299 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых зараженных 53 человека находятся в состоянии средней тяжести, 4 человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще двух пациентов. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1386 человек. Фото pixabay.com/ProPhotos