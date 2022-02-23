День защитника Отечества: возложение цветов, концерт и салют

В День защитника Отечества в Петрозаводске по традиции возложат цветы, пройдут концерты, а вечером прогремит салют.

Торжественная церемония возложения цветов и венков по традиции состоится утром у мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы». С 13:00 до 15:00 на первом этаже ТРК «Лотос Плаза» состоится концерт «Вы – наша гордость». Волонтеры Победы поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе главы региона.

С 18:00 на площади Кирова будет звучать патриотическая музыка. А в 19:00 начнется трехминутный фейерверк «Петрозаводск – Город Воинской Славы».

Праздничные мероприятия продолжатся и на неделе.

Например, 24 февраля в 12:00 в Городском доме культуры на площади Кирова в клубе «Ветераны – дети войны» организуют праздник «Славим Город Воинской Славы».

25 февраля 11:00 культурно-досуговый центр в Соломенном организует в своей группе онлайн-фотомарафон «Загляните в армейский альбом».

25 февраля в 13:00 в Городском доме культуры на площади Кирова пройдет встреча «Защитникам Отечества посвящается» в клубе «Ветераны культуры».

27 февраля в 16:00 в санатории «Белые ключи» учащиеся народного отделения Детской музыкальной школы им. Свиридова дадут концерт.

Также до 27 февраля проходит фотофлешмоб. Петрозаводчанам предлагают опубликовать в соцсети фотографии, которые были сделаны во время службы в вооруженных силах. В публикацию нужно добавить хэштег #защитникиОтечества.

К празднику в школах проводят «Уроки мужества», уроки семейной истории, акцию «Письмо солдату», флешмоб «Звездная слава России», в районах проходит онлайн-зарница. (фото pixabay.com, lumixdesigner )