Пивненко включили в санкционный список ЕС, депутат отреагировала

Евросоюз объявил о введении новых санкций в отношении России из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Меры коснутся различных российских организаций, в том числе, банков. Помимо прочего, в санкционный список вошел 351 депутат Государственной Думы, проголосовавший за признание независимости республик Донбасса, пишет Reuters.

В число людей, оказавшихся под санкциями, попала депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко. В беседе с журналистом портала «Петрозаводск говорит» она рассказала, что действительно принимала участие в историческом голосовании. К включению в санкционный список депутат относится нормально. Она заявила, что это было ожидаемо.

Валентина Пивненко рассказала, что в последние два года ни разу не была за границей. До пандемии она ездила за рубеж примерно четыре раза в год как руководитель постоянной делегации Госдумы по работе с парламентами стран Балтийского региона.

Пивненко не считает, что включение в список ЕС как-то отразится на ее жизни.

«Я работаю и живу в России. А то, что у меня дочь живет в Германии - так она приезжает, она гражданка России, как и ее дети. Они приезжают безо всяких препятствий»,

- заявила депутат Госдумы. Она также выразила мнение, что ослабление рубля после недавних событий - это лишь временное явление.

«То, что [доллар и евро] растут сейчас - да, это ни для кого не секрет, но, я думаю, это временное явление. Никакого кризиса быть не может, потому что готовились к этому, предполагали… В любом случае санкции были бы введены, голосовали бы мы или не голосовали, ратифицировали или не ратифицировали»,

- отметила парламентарий.

Напомним, накануне Владимир Путин выступил с обращением к нации. Президент России объявил о признании нашей страной независимости Донецкой и Луганской народных республик. Фото: ЕР