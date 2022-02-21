21 февраля 2022, 22:36
Россия

Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР

Президент России принял историческое решение

Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Речь президента была посвящена признанию независимости ДНР и ЛНР.

Российский лидер объявил о решении признать независимость народных республик Донбасса.

Ранее с просьбой о признании независимости двух республик обратились лидеры ДНР и ЛНР. Путин созвал совещание Совета безопасности, все члены которого одобрили эту просьбу.

Видеообращение Владимира Путина сайт «Петрозаводск говорит» опубликует позже. Фото twimg.com

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