21 февраля 2022, 22:36
Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР
Президент России принял историческое решение
Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Речь президента была посвящена признанию независимости ДНР и ЛНР.
Российский лидер объявил о решении признать независимость народных республик Донбасса.
Ранее с просьбой о признании независимости двух республик обратились лидеры ДНР и ЛНР. Путин созвал совещание Совета безопасности, все члены которого одобрили эту просьбу.
Видеообращение Владимира Путина сайт «Петрозаводск говорит» опубликует позже. Фото twimg.com