Четыре человека умерли после употребления алкоголя в Бурятии

В Бурятии четверо мужчин умерли после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Отмечается, что людей в возрасте от 20 до 44 лет доставили в больницу 18 февраля. Через некоторое время все они скончались.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух или более лиц»).

Удалось установить, что все произошло в лесу рядом с селом Шергино, где мужчины работали. Спиртосодержащий напиток они приобрели неподалеку от своего дома. Позже у пострадавших нашли и изъяли 1,5-литровую пустую бутылку.

Сотрудники полиции уже задержали 54-летнего подозреваемого в продаже некачественного алкоголя. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Фото pixabay.com/EvgeniyaVo