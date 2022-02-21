Подросток в Москве уронил телефон в ванну и погиб

В Москве 16-летний подросток уронил в ванну мобильный телефон и погиб от удара током. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, трагедия произошла в воскресенье. Ребенок принимал ванну и выронил из рук гаджет, подключенный к розетке. От полученной электротравмы подросток умер на месте.

Сообщается, что мальчик жил в квартире с отцом и его другом. В школу он не ходил. Фото pixabay.com/tookapic