Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Об этом напомнила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила специалист, суббота, 5 марта, будет рабочим днем, но при этом время работы сократится на один час. После этого, с 6 по 8 марта, будет три выходных дня. Однако такой график касается только тех, кто обычно работает пять дней в неделю, пояснила юрист.

Помимо этого, сокращенным рабочим днем будет и вторник, 22 февраля, так как 23 февраля - праздничный выходной. Фото pixabay.com/tigerlily713