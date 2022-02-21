21 февраля 2022, 17:52
Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
5 марта жители страны будут работать, а затем получат три выходных дня
Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Об этом напомнила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, ее слова приводит РИА Новости.
Как отметила специалист, суббота, 5 марта, будет рабочим днем, но при этом время работы сократится на один час. После этого, с 6 по 8 марта, будет три выходных дня. Однако такой график касается только тех, кто обычно работает пять дней в неделю, пояснила юрист.
Помимо этого, сокращенным рабочим днем будет и вторник, 22 февраля, так как 23 февраля - праздничный выходной. Фото pixabay.com/tigerlily713