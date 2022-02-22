«Ласточка» Петрозаводск-Псков перевезла более 350 тысяч пассажиров

Исполнилось три года с момента запуска поезда «Ласточка» сообщением Петрозаводск - Великий Новгород - Псков. За это время поезд перевез более 350 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Как отметили железнодорожники, маршрут способствует развитию туристического потенциала четырех регионов - Карелии, Новгородской, Ленинградской и Псковской областей, а также объединяет крупные и небольшие города.

Поезд «Ласточка» №820 отправляется со станции Псков в 13:06, прибывает на станцию Петрозаводск в 00:24. По маршруту поезд делает 14 остановок. Со станции Петрозаводск поезд №819 отправляется в 10:30 и прибывает на станцию Псков в 21:51. Фото tulapressa.ru