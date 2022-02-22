В ГИБДД обратились к водителям Карелии из-за ухудшения погоды

Госавтоинспекция обратилась к водителям Карелии из-за ухудшения погодных условий. В республику пришли снегопады.

По данным ГИБДД, на дорогах может образовываться гололедица, возможны снежные заносы.

Автомобилистов просят выбирать безопасную скорость движения, не допускать резких маневров и экстренного торможения, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал.

«Будьте предельно внимательны за рулем и прогнозируйте ситуацию перед выполнением обгонов с выездом на полосу встречного движения. Берегите себя и своих близких, соблюдайте ПДД», - отметили в ГИБДД. Фото источника