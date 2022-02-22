«Блин солнечных пожеланий» установят на Масленицу в Петрозаводске

В этом году Масленица продлится с 28 февраля по 6 марта. В Петрозаводске в последний день праздничной недели перед Великим постом сотрудники Городского дома культуры установят на площади Кирова гигантский «Блин солнечных пожеланий».

Конструкцию планируют разместить на территории праздника «Широкая Масленица», который стартует 6 марта в 12.00. По словам организаторов, у жителей и гостей карельской столицы будет возможность добрыми пожеланиями, оставленными на «блине», проводить зиму и от души повеселиться.

О программе предстоящих мероприятий на масленичную неделю можно будет узнать на страницах ГДК и управления культуры в соцсети ВК. Фото: pixabay.com