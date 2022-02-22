Объект культурного наследия Карелии выставили на торги

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии опубликовало сообщение о продаже доменного и медеплавильного корпусов чугуноплавильного завода постройки конца XVIII века, которые расположены в селе Кончезеро Кондопожского района.

В сообщении также говорится, что здания, принадлежавшие физлицу, находятся в аварийном состоянии. Владелец не смог справиться со спасением объекта культурного наследия регионального значения, поэтому в марте прошлого года их изъяли у предпринимателя по решению Кондопожского горсуда. Продавцом является министерство имущественных и земельных отношений Карелии.

Отмечается и тот факт, что строения расположены на участке земли площадью 136 тысяч кв. м. При этом в документе обозначено, что их разрешено использовать «для реконструкции комплекса зданий молочной фермы под детский оздоровительный комплекс и центр реабилитации детей-инвалидов».

Корпуса чугуноплавильного завода в ожидании аукциона, на который их выставили за 9 млн рублей. К слову, заявки для участия в торгах принимают до 17:00 10 марта. Дополнительную информацию можно узнать по номеру телефона в Петрозаводске 8(8142) 78-38-18. Фото: property.gov.karelia.ru