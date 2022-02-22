Салют прогремит в честь праздника в Петрозаводске

В Петрозаводске 23 февраля прогремит праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом напоминает пресс-служба мэрии города.

Фейерверк начнется на площади Кирова в 19 часов. Залпы будут греметь в течение трех минут.

Салют организует Городской дом культуры. 23 февраля фейерверк организуют во всех городах-героях и городах воинской славы России. Фото pixabay.com/Pennington