22 февраля 2022, 17:25
Общество

Салют прогремит в честь праздника в Петрозаводске

Фейерверк запустят на площади Кирова в 19 часов

В Петрозаводске 23 февраля прогремит праздничный салют в честь Дня защитника Отечества. Об этом напоминает пресс-служба мэрии города.

Фейерверк начнется на площади Кирова в 19 часов. Залпы будут греметь в течение трех минут.

Салют организует Городской дом культуры. 23 февраля фейерверк организуют во всех городах-героях и городах воинской славы России. Фото pixabay.com/Pennington

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Метки: 
Петрозаводск
салют
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новости петрозаводска
Городской Дом культуры