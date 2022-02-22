Почтовую площадь очистят от несанкционированной торговли и автомобилей

Кроме благоустройства Березовой аллеи, которую продолжат в текущем году, власти Петрозаводска намерены заняться еще одним участком на Древлянке. Речь идет о Почтовой площади, сообщил мэр Владимир Любарский.

В прошлом году прилегающие к ней зоны заасфальтировали и установили запрещающие проезд в пешеходной зоне знаки. Но они, увы, не мешают автомобилистам заезжать в неположенное место.

- Договорились, что коллеги из ГИБДД будут в усиленном режиме патрулировать этот участок для недопущения проезда нарушителей, - отметил мэр.

Он рассказал, что к подготовке благоустройства Почтовой площади привлекли предпринимателей, работающих вблизи нее, депутатов и общественников.

- Убежден, что концепция должна быть разработана профессионалами – в этом нам помогает архитектор Александр Савельев. Его задача – продумать, как сделать этот участок комфортным для транзита горожан и отдыха, - объяснил Любарский.

Он подчеркнул, что власти намерены искоренить несанкционированную торговлю и проезд автомобилей в этом месте. Возможно, для этого высадят кустарники и многолетники, установят малые архитектурные формы. // Фото: источник