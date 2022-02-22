Карелию отметили на карте возобновляемых источников энергии

В России на сегодняшний день действует около 210 возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Все они отмечены на интерактивной карте Гринпис. Десять из них расположены на территории Карелии. Их мощность составляет 70 МВт.

Экологи развеяли стереотипное мнение, что возобновляемой энергетики в России нет. Как сообщили члены организации, на карту были внесены солнечные, ветряные, геотермальные электростанции, а также биогазовые и малые ГЭС. Кроме того, информация о мощности каждого из них также присутствует.

Однако в составленную карту не вошли крупные плотинные ГЭС, так как экологи отмечают их негативное воздействие на состояние самих водоемов и близлежащие затопленные территории. Стоит отметить, что Россия начала развивать ВИЭ относительно недавно – еще несколько лет назад в стране не было крупных промышленных солнечных и ветровых электростанций. Фото: pixabay.com