День защитника Отечества – это праздник города Петрозаводска

На День защитника Отечества ТК «Ника плюс» подготовила поздравительный материал на улице Пробной на Зареке. Есть в Петрозаводске очень символично оформленный памятник: высится стела, окруженная пушками Петровского завода.

Карелия никогда не отсиживалась и всегда участвовала в защите Отечества, независимо от флага, развевавшегося в тот момент над страной. (Видео)