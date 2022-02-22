22 февраля 2022, 16:15
День защитника Отечества – это праздник города Петрозаводска
«Петра заводы» – это военные заводы. Петрозаводск строился как город - защитник Отечества
На День защитника Отечества ТК «Ника плюс» подготовила поздравительный материал на улице Пробной на Зареке. Есть в Петрозаводске очень символично оформленный памятник: высится стела, окруженная пушками Петровского завода.
Карелия никогда не отсиживалась и всегда участвовала в защите Отечества, независимо от флага, развевавшегося в тот момент над страной. (Видео)