Сложную трассу отремонтировали в Карелии

Ровный асфальт вместо ям: скорая помощь сможет быстрее добираться до больницы в Сортавале

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Дорогу «Сортавала-Заозерный-Туокслахти» сдадут с новыми тротуарами и светом. По новому асфальту машины скорой помощи смогут доезжать до пациентов быстрее.

Ремонт дороги в Сортавальском округе затронул участки, расположенные в границах Сортавалы и поселка Заозерный, общей протяженностью более 3,5 километров.

Рабочие обновили асфальт, заменили водопропускные трубы, обустроили кюветы и обустроили тротуары. Осталось завершить установку опор наружного освещения в Заозерном, подключить к электросетям, укрепить обочины, завершить установку знаков и барьеров, выполнить работы на съездах.

В Управтодоре Карелии сообщили, что при ремонте дороге кроме типовых работ приходилось решать нестандартные проблемы. В частности, под дорогой проходил аварийный водопровод. Благодаря работе коммунальных служб и местных чиновников отремонтировать сети смогли до укладки покрытия. Работали дорожники и вместе с железнодорожниками. В районе переезда выполнили ремонт покрытия на примыкании, заменили резинокорд и трубы. Специалисты рассчитывают, что после ремонта не будут скапливаться лужи вдоль дороги и переезда. Также дорожники подошли с индивидуальными решениями по водоотводу в местах съездов к частным участкам в зоне выхода скал.

В региональном Минтрансе отметили, что изменениями остались довольны местные жители:

«Раньше дорога была в разбитом состоянии, с постоянными ямами и выбоинами, из-за чего скорой помощи было трудно оперативно доехать до больницы в Сортавале. Теперь же здесь лежит ровный асфальт. Очень радует и появление тротуаров на нашей Центральной улице в Заозерном».