Госавтоинспекция Карелии развенчала главный миф о зимней резине

Ждете день жестянщика? Почему откладывать смену шин смертельно опасно

фото «Петрозаводск говорит»

Пора в шиномонтаж: ГАИ напомнила о сезонной смене резины и призвала не ждать дня жестянщика. Карельским водителям советуют уже сейчас задуматься о сезонной смене резины.

Переход на зимние шины позволит уверенно справляться со сложными дорожными ситуациями, вызванными первыми заморозками и гололедицей, считают в дорожной полиции.

Менять резину рекомендуют, когда среднесуточная температура опускается до +5, +7 градусов. Летняя резина в таких условиях теряет эластичность, «дубеет» и перестает обеспечивать надежное сцепление с дорогой, особенно во время утренних заморозков, предупредили в ГАИ.

«Современные зимние шины отлично справляются с работой при небольшом плюсе: их свойства в теплую погоду кардинально не меняются, и они не подвержены повышенному износу, как принято считать»,

- подчеркнули в инспекции.

Многие водители тянут до последнего и ждут первого снега или дня жестянщика, чтобы поехать в шиномонтаж. Есть мнение, что езда по асфальту портит зимнюю резину и приводит к потере шипов. В дорожной полиции называют это мифом.

«Даже в разгар зимы на городских улицах часто встречается голый асфальт, и качественные шины рассчитаны на такие нагрузки. Гораздо опаснее встретить первый гололед на «летнем ходу», - добавили в карельские полицейские.