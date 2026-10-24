Раскрыты масштабы заражений ВИЧ и гепатитом в медучреждениях

Почему в российских больницах растет число заражений опасными заболеваниями. Роспотребнадзор проводит расследования в Москве, Бурятии и на Камчатке

изображение сгенерировано Алисой AI

Роспотребнадзор расследует заражения ВИЧ и гепатитом в больницах и санаториях. О росте числа заражений в медицинских учреждениях сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издание «Медвестник». В прошлом году число заражений гепатитом С и ВИЧ в медучреждениях достигло рекордных значений.

За последние два года массовые подтвержденные заражения произошли в небольшом дешевом санатории в Кабардино-Балкарии: 82 человека, из них 76 пациентов - гепатитом С, шесть - микст-инфекцией. По результатам уже завершенных расследований, в 2025 году зарегистрировано восемь очагов инфицирования в медучреждениях, заражены 104 человека. Расследования еще продолжаются.

Эксперты продолжают расследование в одиннадцати очагах заражения на территории десяти регионов, где подозревают распространение ВИЧ и гепатитов через кровь и биологические жидкости. В частности, один очаг в Москве с 22 случаями гепатита C. Также сообщается о двух случаев заражения ВИЧ при переливании крови - впервые за последние шесть лет.

Случаи заражения гепатитом еще расследуют на Камчатке (147 пациентов с гепатитом) и Бурятия (42 пациента), Самарской и Курской областях - три очага, 26 инфицированных в центрах гемодиализа. Продолжается расследование случая заражения медработника ВИЧ в частной клинике Ярославской области, в инфекционной больнице Чувашии, в больнице Омской области и отделении неврологии Орловской области.

Источником заражения, как правило, является пациент, поступивший в медучреждение во время серологического окна - периода, когда инфекция находится в организме, но не выявляется лабораторно.

Причиной заражений называют системные и грубые нарушения санэпидрежима. Это повторное использование одноразовых медицинских изделий, заглушек для катетеров, многодозовых флаконов, одной системы или шприца для двух пациентов, применение индивидуальных глюкометров для нескольких пациентов.