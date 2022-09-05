Начался суд над директором “Карельского экологического оператора”

В Петрозаводске начался суд по делу директора “Карельского экологического оператора” — структуры, которая отвечает за обращение с твердыми коммунальным отходами во всей республике. Иван Новиков обвиняется в том, что дал крупную взятку сотруднику Единого расчетного центра ради персональных данных плательщиков.

Вместе с Новиковым на скамье подсудимых находится его бывший подчиненный Керимов; по версии следствия, он выступал посредником при передаче денег. Еще один потенциальный посредник по фамилии Трус в последний момент не стал участвовать в операции.

Как сообщил государственный обвинитель, директор регоператора хотел, чтобы компания сама могла начислять и взимать с населения плату за вывоз мусора. Осенью 2021 года Новиков обратился к своему знакомому Трусу, ранее работавшему в ЕРЦ. Тот объяснил, что без базы данных потребителей заниматься сбором платежей регоператор не сможет. Между тем, согласно обвинению, эти сведения представляют коммерческую тайну.

Тогда Новиков попросил Труса найти в “ЕРЦ” человека, который бы предоставил базу данных. Им стал начальник отдела по информационным технологиям “ЕРЦ” Борисов. Ему предложили передать информацию о потребителях коммунальных услуг, а в награду — получить взятку, размер которой работник расчетного центра должен был определить сам. Борисов сразу сообщил о незаконной просьбе в ФСБ, которая разработала оперативный эксперимент.

По словам государственного обвинителя, стороны уже договорились о сумме взятки, но в середине декабря Трус отказался выполнять роль посредника. Тогда директор регионального оператора использовал для этой цели своего подчиненного — Керимова, — который, как заявляет следствие, находился в служебной зависимости от Новикова. Руководитель организации поручил Керимову возобновить переговоры и назвал максимальную сумму, которую он готов заплатить за базу данных: 450 тысяч рублей. Но Борисов затребовал лишь 200 тысяч, что все равно считается взяткой в крупном размере.

Керимов встретился с Борисовым. Они договорились, что взятку будут передавать частями, и первый транш составит 100 тысячи рублей. После этого Борисов должен был предоставить “КЭО” базу данных. Остальную сумму Борисову обещали отдать после того, как сотрудники регионального оператора проверят актуальность полученных сведений.

Как утверждает следствие, взятку Иван Новиков собирался платить из средств самого регионального оператора. Для этого он придумал заключить с Керимовым фиктивный договор оказания услуг, и в рамках этого договора перевести посреднику предназначенные для взятки деньги.

24 декабря на счет Керимова ушло сто тысяч рублей, которые он обналичил и отнес Борисову. Тот отдал флешку с электронной базой, которая содержала сведения о 178 тысячах потребителей коммунальных услуг: имена, даты рождения, адреса и другие данные, представляющие коммерческую тайну. 27 декабря Керимов передал флешку Новикову.

Новикову инкриминируют дачу взятки должностному лицу через посредника в крупном размере; за это преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 12 лет, а также штраф в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Керимов обвиняется в посредничестве во взяточничестве в крупном размере, за это он может лишиться свободы на срок до десяти лет — с таким же штрафом. Кроме того, Новикова и Керимова обвинили в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Оба подсудимых не стали комментировать обвинение, такую же позицию заняли и их адвокаты. Они обещали высказаться после того, как государственный обвинитель предоставит доказательства. Отметим, что Иван Новиков продолжает числиться директором “Карельского экологического оператора”, хотя находится под стражей. Его предполагаемый подельник не арестован. // Фото: Георгий Чентемиров