Особый противопожарный режим отменен в Карелии

С сегодняшнего дня в Карелии отменен особый противопожарный режим. Подписано соответствующее распоряжение правительство республики, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Отмена особого противопожарного режима связана со снижением класса пожарной опасности в лесах в регионе. За эти выходные в Карелии не возникло ни одного пожара.

В лесах республики снят запрет на разведение костров. В Минприроды, тем не менее, просят жителей и гостей Карелии в любом случае соблюдать правила пожарной безопасности.

Особый противопожарный режим был введен в Карелии 24 июня. С начала года в лесах произошло 93 пожара на площади 168,7 гектара. Фото: unsplash.com