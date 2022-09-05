Петрозаводчанам объяснили, что деньги за проезд с карт списаны верно

Петрозаводчанам объяснили, почему в выходные с их карт были списаны деньги за поездки на троллейбусе, которые они, якобы, не совершали. Сообщение приводится на сайте мэрии карельской столицы.

По информации МУП «Городской транспорт», из-за технических неполадок с 15 августа терминалы в троллейбусах подтверждали оплату поездки и выдавали чек, однако, фактического списания денег не происходило. Из-за ошибки предприятие недополучило полтора миллиона рублей.

«Со 2 сентября специалисты «СберТройки» исправляют ошибки, и происходит списание за предыдущие неоплаченные поездки»,

- пояснил директор МУП «Городской транспорт» Виктор Клещев.

Как отметили представители компании «СберТройка», к настоящему времени причины произошедшего коллапса выявлены, проблема устранена. Перед петрозаводчанами извинились за доставленные неудобства.

Оставшиеся у горожан вопросы можно задать по телефону 8 (800) 700 34 46 или по электронной почте: support@sbertroika.ru. По каждому обращению специалисты «СберТройки» готовы оперативно дать ответ. Фото «Петрозаводск говорит»