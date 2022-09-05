В Петрозаводске проверят списание платы за несуществующие поездки
Троллейбусное управление в карельской столице проверяет факты списания со счетов граждан платы за поездки, которых в действительности не было. Об этом на утренней планерке сообщила начальник пресс-службы мэрии Петрозаводска Анниккии Сильченко.
— В выходные стали массово поступать жалобы на ошибочное списание средств при расчетах за поездки на троллейбусы. На муниципальное предприятие “Городской транспорт” вызваны специалисты платежной системы “Сбер Тройка”, они должны приехать в Петрозаводск сегодня. Руководству платежной системы направлена информация о нарушениях, ведется проверка и корректировка программного обеспечения,
— рассказала Сильченко.
По информации троллейбусного управления, списание денег за поездки, которые граждане не осуществляли, может быть связано с предыдущими поездками, которые, наоборот, оплачены не были.
— В терминалах отмечены поездки, но списание средств не произошло, выручка не поступила. По каждому случаю можно обращаться на сайт “Сбер Тройки” или в троллейбусное управление, — сказала Анникки Сильченко. // Фото – ПМУП «Городской транспорт»