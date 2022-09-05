Авиарейсы «Петрозаводск – Москва» станут ежедневными

Ежедневные авиарейсы в Москву запускают из аэропорта Петрозаводска. Они будут выполняться по утрам, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Договоренность о полетах есть с компанией «Северсталь». Улететь из Петрозаводска в Москву можно будет по утрам с 31 октября. Вылет туда – в 08:40, обратно самолет станет отправляться в 11:00. Время в пути составит полтора часа.

Напомним, вечерние рейсы в Москву из Петрозаводска и обратно уже выполняет авиакомпания «Победа».

Сейчас из карельской столицы можно также улететь в Калининград, Минеральные воды, Череповец, Сочи, Казань. // Фото: Артур Парфенчиков/ВКонтакте