Аварийный мост в Лахденпохском районе отремонтируют в сентябре

Ремонт аварийного моста через Ихойоки на территории Лахденпохского района начнут 16 сентября. Работы должны завершить 16 сентября, сообщили в Минтрансе РК.

Речь идет о путепроводе на подъезде к поселку Ихоярвенкюля. Деньги на ремонт выделили из дорожного фонда Карелии. Подрядная организация уже ведет подготовительные работы.

Автомобильное движение по мосту во время ремонта перекроют. Поэтому сейчас администрация Лахденпохского района решает вопрос о доставке шести школьников к образовательному учреждению.

Фото – Госстройнадзор РК