«Дом без крыши» в центре Петрозаводска начали ремонтировать

На проспекте Ленина в Петрозаводске отремонтируют крышу дома, которую сорвало ветром в конце марта. Об этом сообщила заместитель мэра карельской столицы Юлия Мизинкова.

На планерном совещании вопрос о крыше задала одна из жительниц дома. Она регулярно напоминала чиновникам об этой проблеме, но, по ее словам, ничего не менялось.

— Было якобы собрание. Протокола мы не видели, смет мы не видели, в результате крыша открыта. Что будет?

— спросила женщина.

— С сегодняшнего дня подрядная организация приступает к выполнению ремонтных работ,

— ответила Мизинкова. Тогда горожанка возмутилась тем, что администрация не предоставила документов.

Напомним, часть крыши с дома на проспекте Ленина унесло ветром 26 марта. Тогда чиновники заявляли, что ремонтные работы начнутся незамедлительно. // Фото: мэрия Петрозаводска