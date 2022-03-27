С дома на проспекте Ленина в Петрозаводске сорвало крышу

Последствия вчерашней непогоды устраняют сегодня в Петрозаводске. Серьезнее всего пострадал дом № 5 на проспекте Ленина, с него ветер сорвал часть крыши, сообщил мэр Владимир Любарский.

- На данный момент на месте аварии работает комиссия УК «Благоустройство». Специалисты проводят демонтаж поврежденных конструкций, чтобы предотвратить угрозу их обрушения, а также утепляют стояк холодного водоснабжения,

- рассказал он.

Восстанавливать кровлю начнут с понедельника, 28 марта. В воскресенье убирают дороги в городе, для этого привлекли дополнительную технику. С гололедом борются с помощью усиленной песчано-солевой смеси.

Порывистый ветер повалил в субботу шесть деревьев, их сейчас тоже убирают. // Фото: источник