Глава Карелии планирует продлить финансовую поддержку семей студентов при рождении детей

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В Карелии выплаты студенческим семьям при рождении детей хотят сохранить в 2027 году. Глава республики во время прямой линии заявил о желании повысить финансовую поддержку молодых родителей.

Единовременная выплата студенткам, которые стали мамами, действует по инициативе Артура Парфенчикова с 1 января 2025 года.

Депутаты парламента республики тогда поддержали законопроект, а в этом году поддержали инициативу главы региона по увеличению размера выплаты.

Поддержка мамы-студентки составляет – 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка и 200 тысяч рублей при рождении второго и следующих детей. В Карелии также отменены возрастные ограничения для женщин, имеющих право на единовременную выплату.

«Хочется не просто сохранить эту выплату, а повысить ее. Как только мы почувствуем большую финансовую устойчивость, конечно, мы увеличим господдержку и за первого, и за второго, и за третьего ребенка. Главное, чтобы студентки не боялись рожать, – сказал глава Карелии Артур Парфенчиков. – Мы все были студентами, и, кажется, что 150 тысяч – сумма небольшая, но для студенческой семьи – это хорошее подспорье».

Закон, принятый парламентом Карелии, продлил предоставление выплат до конца 2027 года.