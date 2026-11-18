Карельские школьники добились появления спортивной площадки – из бюджета им выделили более 300 тысяч

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

У здания школы в Прионежье открыли три уличных тренажера. На мероприятии были дети, школьные учителя и приехавшие из Петрозаводска представили одной из ветвей власти.

Установили спортивный инвентарь, как можно рассудить по снимку, на газон, в грязь у здания школы в Шокше. Как можно рассудить по фотографиям, специального покрытия на площадке нет – зеленый газон. Школьник позанимается на одном тренажере, сделает пару шагов, испачкает землей обувь и в таком виде заниматься на следующем тренажере. Вероятно, на хоть какое-то покрытие площадки, попросту не хватило предоставленных средств.

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Установки тренажеров добивались старшеклассники, так как хотели, чтобы в селе было место для отдыха и занятия спортом. Школьники придумали проект и заявились в 2025 году на региональный конкурс молодежного инициативного бюджетирования, но победить не смогли. Заявку доработали и в этом году направили снова – итог победа. На реализацию им выделили из бюджета Карелии более 340 тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку трех тренажеров и двух скамеек.