Спортсмены танцевального клуба «РИТМ» стали победителями и призерами турнира «Балтийский Кубок –2026»

Фото: Скриншот страницы паблика Дирекции спорта

Талантливые земляки в очередной раз блеснули мастерством. Спортсмены танцевального клуба «Ритм» успешно выступили в Санкт-Петербурге на турнире по танцевальному спорту «Балтийский Кубок – 2026», рассказали в паблике клуба.

На соревнованиях танцоры завоевали несколько побед и призовых мест. Так, Никита Терентьев и Вероника Дерябина стали победителями в европейской программе и призёрами – в европейской.

Владислав Вахрушев и Александра Каблова победили в европейской программе.

Дарья Вахрушева заняла четвёртое место в финале среди опытных спортсменок в сольной программе.

Турнир «Балтийский Кубок – 2026» – это крупные региональные соревнования по танцевальному спорту, в рамках которого спортсмены соревнуются во всех программах и видах.

Новые успехи танцоров Петрозаводска стали очередным подтверждением высокого уровня тренерской работы и подготовки спортсменов, отметили в источнике.