Аферисты продали жителям республики несуществующие машины

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На 3 млн рублей «похудели» счета двух автомобилистов из Петрозаводска и Сортавалы. Об инцидентах рассказали в региональном МВД.

Так, у 43-летнего жителя карельской столицы обманом похитили полтора миллиона рублей. Мужчина собирался купить автомобиль и нашел подходящее объявление о продаже иномарки. «Менеджер компании» объяснил, что необходимо для заключения сделки. Несколько дней петрозаводчанин оплачивал таможенные и страховые пошлины, потратив в общей сумме 1 млн 539 тысяч рублей. Когда с него стали требовать еще 700 тысяч рублей за непонятные услуги, он догадался, что его обманывают.

На те же грабли наступил и житель Сортавалы. Объявление о продаже автомобиля он нашел в мессенджере и после разговора с «продавцом» перевел на его счет 1,4 млн рублей. После этого на связь с ним никто не выходил.

По фактам мошенничеств в особо крупном размере возбуждены уголовные дела, сообщили правоохранители.