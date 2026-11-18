Автовокзал Петрозаводска предупредил пассажиров о возможных изменениях

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В случае закрытия ж/д переезда на Шуйском шоссе автобусы пойдут в объезд и могут задерживаться. О возможном изменении пути следования автобусов предупредили специалисты предприятия «Карелавтотранс».

Из-за возможных длительных перекрытий движения через железнодорожный переезд, расположенный на Шуйском шоссе вблизи посёлка ММС, возможны задержки в выполнении рейсов, а также изменения маршрута следования автобусов на данном направлении, говорится в сообщении.

Автобусы могут следовать в объезд Шуйского шоссе – по Пряжинскому и Суоярвскому шоссе.

В этом случае при движении из Петрозаводска и в сторону Петрозаводска автобус не будет останавливаться на остановочных пунктах: Городок-1, Городок-2 и ГРС.

Ранее сообщалось о том, что проезд в пригородных автобусах в черте Петрозаводска подешевеет на 10 рублей и о подключении 21 маршрута к системе «Умный транспорт». Пассажиры могут отслеживать передвижение пригородных автобусов через сервис «Яндекс Карты» и портал bus10.ru.