Станислав Мишичев рассказал, что не смог устоять перед Красулиным

Фото: Антонина Кябелева

16 ноября в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела, возбужденного против мэра Петрозаводска, в прошлом заместителя Главы РК по внутренней политике Владимира Любарского. Был допрошен ключевой свидетель — учредитель компании ООО «Диетгрупп» Станислав Мишичев. Летом 2025 года Мишичев был осужден на три с половиной года лишения свободы за мошенничество при организации питания в медучреждениях.

По версии обвинения, с 2017 по 2022 год Владимир Любарский получил от компании ООО «Диетгрупп», которая занималась организацией питания пациентов лечебных учреждений Карелии, взятки на сумму чуть более 30 миллионов рублей. Деньги за получение преференций для ООО «Диетгрупп» и решении возникающих проблем передавались через бывшего депутата ЗС РК Виталия Красулина.

По словам Мишичева, от ведения совместного с Красулиным бизнеса он всячески уклонялся: «Но тем не менее получилось как получилось. Мы в итоге с ним договорились по поводу трех процентов от оборота компании за помощь в расширении бизнеса, в освоении нового рынка и заключении новых контрактов».

Подробности того, о чем рассказал Мишичев, читайте здесь.