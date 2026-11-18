В карельской школе продолжают бывать знаменитости, которые отвечают на вопросы детей, рассказывают о творчестве в рамках проекта «Чтецкие программы».
На днях в школе Чалны прошла творческая встреча с актером кино Владимиром Сычевым. Школьников интересовала работа в кино, а также предпочтения в литературе.
«Если говорить о любимых писателях и поэтах, то могу выделить Маяковского, Толстого и Достоевского», - поделился актер. На встречу он пришел в футболке с изображением любимого поэта.
«У нас в семье много читали. Вместе с мамой, например, стоял в очередях, чтобы приобрести какое-то издание. Ведь это сейчас можно свободно прийти в магазин, где большой выбор самых разных книг и жанров, а раньше требовались усилия, чтобы заполучить интересное произведение»,
- вспомнил прошлое актер.
Актер говорил о ролях в кино: в производстве находятся новые проекты. Параллельно Сычев пробует себя в реалити-шоу.
«Спорт дал мне многое, например, приучил к дисциплине. Это важное качество для любого человека. А если говорить о чтении, то, безусловно, знакомство с книгами развивает и помогает в жизни. Поэтому хочу посоветовать – читайте больше хороших книг»,
- подытожил Сычев.
Проект «Чтецкие программы» стартовал в сентябре 2025 года, его реализует общество «Знание» совместно с министерством просвещения России по поручению президента Владимира Путина.
«Петрозаводск говорит» писал ранее, что актер «Творческой мастерской» сыграл в историческом сериале «Сталин».