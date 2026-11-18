Владимир Сычев вспомнил, как стоял в очередях с мамой за книгами

фото пресс-службы управления главы РК

В карельской школе продолжают бывать знаменитости, которые отвечают на вопросы детей, рассказывают о творчестве в рамках проекта «Чтецкие программы».

На днях в школе Чалны прошла творческая встреча с актером кино Владимиром Сычевым. Школьников интересовала работа в кино, а также предпочтения в литературе.

«Если говорить о любимых писателях и поэтах, то могу выделить Маяковского, Толстого и Достоевского», - поделился актер. На встречу он пришел в футболке с изображением любимого поэта.

«У нас в семье много читали. Вместе с мамой, например, стоял в очередях, чтобы приобрести какое-то издание. Ведь это сейчас можно свободно прийти в магазин, где большой выбор самых разных книг и жанров, а раньше требовались усилия, чтобы заполучить интересное произведение»,

- вспомнил прошлое актер.

Актер говорил о ролях в кино: в производстве находятся новые проекты. Параллельно Сычев пробует себя в реалити-шоу.

«Спорт дал мне многое, например, приучил к дисциплине. Это важное качество для любого человека. А если говорить о чтении, то, безусловно, знакомство с книгами развивает и помогает в жизни. Поэтому хочу посоветовать – читайте больше хороших книг»,

- подытожил Сычев.

Проект «Чтецкие программы» стартовал в сентябре 2025 года, его реализует общество «Знание» совместно с министерством просвещения России по поручению президента Владимира Путина.

«Петрозаводск говорит» писал ранее, что актер «Творческой мастерской» сыграл в историческом сериале «Сталин».